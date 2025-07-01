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Врач Мясников обратился к отправляющимся на отдых россиянам

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал два совета россиянам, которые отправляются в отпуск. Он отметил, что туристы часто пренебрегают техникой безопасности.

Врач-терапевт и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал два совета россиянам, которые отправляются в отпуск. Он отметил, что туристы часто пренебрегают техникой безопасности.

— Один из вечных вопросов: что брать с собой в отпуск? Голову в первую очередь. Я почему говорю? Потому что мы ведем себя в отпуске абсолютно диким образом, — рассказал Мясников.

Он также рекомендовал брать с собой 10-дневный запас лекарств, которые человек принимает на постоянной основе.

— Самолеты перестанут летать, что-то еще, застряну где-то. Где бы я ни был лекарства, которые я принимаю много лет, с запасом должны быть, — заключил врач.

Также Мясников предупредил россиян, которые доверяют всем советам из интернета. Он высказал недовольство по поводу того, что некоторые люди верят аферистам и мошенникам, которые пытаются скопировать его образ.

Мясников предостерег россиян от распространенной ошибки, связанной с артериальным давлением. По словам специалиста, такого диагноза, как пониженное давление, не существует.