Базовый счет для социальных выплат начал действовать в Беларуси с 1 июля. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
«С 1 июля 2025 года социальные выплаты будут перечисляться только на базовый счет», — уточнили в Минтруда.
В ведомстве пояснили, что на указанный счет будут переводиться пенсии, пособия на детей (речь идет про случаи, когда они выплачиваются через социальную защиту, а не через работу). Также на базовый счет будут переводить государственную адресную социальную помощь, пособие по безработице, выплаты ухаживающим в замещающих семьях, выплаты на близнецов, а также пособие по уходу за инвалидом I группы или лицом старше 80 лет, материальную помощь к школе.
В пресс-службе уточнили, что тем, кто получает выплаты через почту, базовый счет не понадобится. К указанной категории относятся пенсионеры, которые проживают в сельской местности, граждане старше 70 лет, лица с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше). Кроме того, речь идет про инвалидов, родителей, которые ухаживают за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособия по уходу, получатели пособий на детей через работу или учебу, лица без вида на жительство (иностранцы с разрешением на временное проживание) и получатели пособий на погребение.
В Министерства труда пояснили: базовый счет представляет из себя бесплатный банковский счет в белорусских рублях. По нему не взимается плата за зачисление и снятие денежных средств, за оплату товаров и услуг через ЕРИП и другие базовые операции.
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