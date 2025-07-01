Базовый счет для социальных выплат начал действовать в Беларуси с 1 июля

В пресс-службе уточнили, что тем, кто получает выплаты через почту, базовый счет не понадобится. К указанной категории относятся пенсионеры, которые проживают в сельской местности, граждане старше 70 лет, лица с ограниченной способностью к передвижению (функциональный класс 3 и выше). Кроме того, речь идет про инвалидов, родителей, которые ухаживают за ребенком-инвалидом до 18 лет и получающие пособия по уходу, получатели пособий на детей через работу или учебу, лица без вида на жительство (иностранцы с разрешением на временное проживание) и получатели пособий на погребение.