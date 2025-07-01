В Иркутской области водителям и продавцам готовы платить зарплату каждый день

В первом полугодии 2025 года в Иркутской области было опубликовано 249 вакансий с возможностью ежедневной оплаты труда. Чаще всего работодатели готовы платить сотрудникам «день в день», при этом большинству таких предложений не требуется опыт и они идеально подходят для подработки.
— Наибольшее количество подобных предложений мы зафиксировали среди курьерских вакансий — 45% всех объявлений, далее идут водители (11%) и комплектовщики (10%). Это гибкие форматы занятости, которые позволяют людям быстро получить доход и не требуют длительного обучения", — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru.
Большая часть таких вакансий предполагает частичную занятость — 84% — и лишь 4% требуют опыта работы. Заметен и спад интереса работодателей к такой модели выплаты: по сравнению с прошлым годом число вакансий с ежедневной оплатой сократилось на 27%.
А сколько готовы платить работникам? Пеший курьер получает до 110 тыс. руб./мес., водитель такси до 120 тыс., лешмейкер до 100 тыс., пекарь от 3 696 рублей за смену, грузчик-сборщик от 1 500 ₽ за смену.
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