В Иркутской области водителям и продавцам готовы платить зарплату каждый день

В первом полугодии 2025 года в Иркутской области было опубликовано 249 вакансий с возможностью ежедневной оплаты труда. Чаще всего работодатели готовы платить сотрудникам «день в день», при этом большинству таких предложений не требуется опыт и они идеально подходят для подработки.