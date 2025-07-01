В Челябинской области с 1 сентября будут работать 118 инженерных классов

Напомним, в прошлом учебном году было создано 46 таких классов, в этом году появились первые выпускники.
«Проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером, направлен на раннюю профориентацию школьников и подготовку кадров для ключевых отраслей экономики региона», — говорят в Минобрнауки.
Ранее сообщалось, что в конкурсном отборе на открытие подобных классов в 2025/26 учебном году приняли участие более 110 школ из 31 муниципалитета.
В итоге будут открыты 43 предпрофильных класса для учащихся 8−9 классов и 75 профильных классов для старшеклассников.
Обучение в губернаторских инженерных классах ориентировано на ключевые для региона направления: интеллектуальное производство, IT-технологии и информационную безопасность, машиностроение, физико-технические науки, технологии новых материалов, автоматизацию производств и агроинженерию. Учебные программы разрабатываются совместно с ведущими вузами области, включая ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ им. Носова.
«Важной составляющей проекта является тесное взаимодействие с промышленными предприятиями региона. Учащиеся получают возможность знакомиться с современными производствами, участвовать в решении реальных технологических задач и проходить практику на предприятиях-партнерах. Проект предусматривает не только углубленное изучение технических дисциплин, но и систему профориентации, мониторинг образовательных результатов, а также повышение квалификации педагогов», — отметили в министерстве.
Ожидается, что с сентября в губернаторских инженерных классах будет обучаться более 2,5 тыс. школьников.