В Челябинской области с 1 сентября будут работать 118 инженерных классов

«Важной составляющей проекта является тесное взаимодействие с промышленными предприятиями региона. Учащиеся получают возможность знакомиться с современными производствами, участвовать в решении реальных технологических задач и проходить практику на предприятиях-партнерах. Проект предусматривает не только углубленное изучение технических дисциплин, но и систему профориентации, мониторинг образовательных результатов, а также повышение квалификации педагогов», — отметили в министерстве.