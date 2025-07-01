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В Челябинской области с 1 сентября будут работать 118 инженерных классов

В Челябинской области с 1 сентября будет работать 118 губернаторских инженерных классов в 64 школах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Напомним, в прошлом учебном году было создано 46 таких классов, в этом году появились первые выпускники.

«Проект, инициированный губернатором Алексеем Текслером, направлен на раннюю профориентацию школьников и подготовку кадров для ключевых отраслей экономики региона», — говорят в Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что в конкурсном отборе на открытие подобных классов в 2025/26 учебном году приняли участие более 110 школ из 31 муниципалитета.

В итоге будут открыты 43 предпрофильных класса для учащихся 8−9 классов и 75 профильных классов для старшеклассников.

Обучение в губернаторских инженерных классах ориентировано на ключевые для региона направления: интеллектуальное производство, IT-технологии и информационную безопасность, машиностроение, физико-технические науки, технологии новых материалов, автоматизацию производств и агроинженерию. Учебные программы разрабатываются совместно с ведущими вузами области, включая ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ им. Носова.

«Важной составляющей проекта является тесное взаимодействие с промышленными предприятиями региона. Учащиеся получают возможность знакомиться с современными производствами, участвовать в решении реальных технологических задач и проходить практику на предприятиях-партнерах. Проект предусматривает не только углубленное изучение технических дисциплин, но и систему профориентации, мониторинг образовательных результатов, а также повышение квалификации педагогов», — отметили в министерстве.

Ожидается, что с сентября в губернаторских инженерных классах будет обучаться более 2,5 тыс. школьников.