В Москве за сутки выпала почти месячная норма осадков

По словам синоптика, аналогичное количество осадков — по 15 миллиметров — было зафиксировано на метеостанциях Балчуг и Тушино. В Подмосковье наиболее сильные дожди прошли в Волоколамске (16 мм), Талдоме (23 мм), а также в Павловском Посаде и Дмитрове, где выпало по 26 миллиметров осадков. «Дожди продолжаются. За сегодня ожидается еще до 10 мм небесной влаги», — уточнил Тишковец.