Марочко: Киев «мясными штурмами» мешает освобождению Купянска

Бойцы украинской армии за прошлые сутки осуществили несколько контратак по населенным пунктам Харьковской области — Долгенькое, Двуречная и Дорошовка. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается «мясными штурмами» помешать России освободить Купянск. Также он добавил, что вражеские солдаты действуют усиленными взводами с направления Кутьковки.
— Активные действия со стороны боевиков продолжаются, невзирая на потери. Вероятнее всего, украинское командование начало операцию по купированию угрозы занятия нашими войсками Купянска и, ведя «мясные штурмы», пытается оттянуть часть сил и средств ВС РФ, задействованных в освобождении Купянска от украинских оккупантов, — цитирует слова Марочко ТАСС.
В этот же день корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что минимум шесть торговых павильонов полностью сгорели после обстрела ВСУ по Донецку.
17 июня украинская армия обстреляла жилые кварталы Донецка с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS. При этом огонь также велся по району, где отсутствовала военная техника.