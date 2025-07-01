Марочко: Киев «мясными штурмами» мешает освобождению Купянска

— Активные действия со стороны боевиков продолжаются, невзирая на потери. Вероятнее всего, украинское командование начало операцию по купированию угрозы занятия нашими войсками Купянска и, ведя «мясные штурмы», пытается оттянуть часть сил и средств ВС РФ, задействованных в освобождении Купянска от украинских оккупантов, — цитирует слова Марочко ТАСС.