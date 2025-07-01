Опасные продукты обнаружили на главном ж/д вокзале Ростова

Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратурой.
В ходе инспекции точек общепита на вокзале Ростов-Главный были найдены продукты с истекшим сроком годности, а также товары без маркировки и информации о сроках годности.
Употребление такой продукции представляет угрозу для здоровья потребителей, поскольку может привести к пищевым отравлениям и другим расстройствам пищеварительной системы.
Предприниматели, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности и выплатили штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.