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Опасные продукты обнаружили на главном ж/д вокзале Ростова

В закусочных на центральном железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону реализовывали продукты с истекшим сроком годности.

Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратурой.

В ходе инспекции точек общепита на вокзале Ростов-Главный были найдены продукты с истекшим сроком годности, а также товары без маркировки и информации о сроках годности.

Употребление такой продукции представляет угрозу для здоровья потребителей, поскольку может привести к пищевым отравлениям и другим расстройствам пищеварительной системы.

Предприниматели, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности и выплатили штрафы на общую сумму свыше 100 тысяч рублей.