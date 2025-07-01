Врач Исаев назвал опасные сочетания алкоголя с едой

Некоторые продукты в сочетании с алкоголем могут быть не только неудачными, но и опасными, предупредил психиатр и нарколог Руслан Исаев. По его словам, особенно вредны спиртное и сладости — торты, пирожные, сладкие напитки.
Такое сочетание вызывает резкие скачки глюкозы и усиливает инсулиновый ответ, что опасно при скрытых метаболических нарушениях. Кроме того, сахар ускоряет всасывание алкоголя, делая опьянение стремительным и непредсказуемым.
Также вредно сочетать алкоголь с солеными закусками — рыбой, чипсами, орешками. Исаев отметил, что этанол обладает мочегонным эффектом, а соль усиливает обезвоживание и нарушает водно-солевой баланс, особенно при гипертонии и сердечных заболеваниях. Опасно и сочетание с кофеином, поскольку он маскирует опьянение, создавая ложное ощущение трезвости и повышая риск травм и передозировки.
Исаев добавил, что нельзя смешивать алкоголь с грибами и молочными продуктами: первое может быть смертельно опасно, второе — создает дополнительную нагрузку на печень. Врач подчеркнул, что любые сочетания, усиливающие метаболическую нагрузку и искажающие восприятие алкоголя, потенциально опасны, передает Лента.ру.
Уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников назвал безопасный для здоровья объем пива. По словам врача, безопасная дневная норма пива крепостью 4,5 процента для мужчин составляет 0,65 литра, а для женщин — 0,45 литра.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.