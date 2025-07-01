Из Челябинска в Магнитогорск по понедельникам начнет ходить еще одна «Ласточка»

С 7 июля на маршруте Челябинск — Магнитогорск будет запущен дополнительный рейс электропоезда «Ласточка». Поезд № 7905 Челябинск — Магнитогорск будет отправляться в 2:35 и прибывать в 17:04. Обратный ж/д-рейс № 7906 из Магнитогорска отправляется в 11:25 и прибывает в Челябинск в 15:54. Поезд следует 4,5 часа с остановками в Троицке, Тамерлане и Карталах. Стоимость билетов — от 1205 рублей.