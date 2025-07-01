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Трамп раскритиковал Маска из-за электромобилей

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что категорически против электромобилей, а миллиардер и предприниматель Илон Маск был в курсе этого, когда выразил ему свою поддержку перед президентскими выборами.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что категорически против электромобилей, а миллиардер и предприниматель Илон Маск был в курсе этого, когда выразил ему свою поддержку перед президентскими выборами.

— (…) без субсидий ему, вероятно, пришлось бы прикрыть лавочку и вернуться домой в Южную Африку. Больше никаких запусков ракет, спутников или производства электромобилей, и наша страна сэкономила бы целое состояние, — написал Трамп.

До этого Илон Маск охарактеризовал законопроект Дональда Трампа о расходах и налогах как политическое самоубийство. Предприниматель также поделился результатами опросов, согласно которым более половины американцев считают, что этот проект приведет к увеличению бюджетного дефицита страны.

Ранее Трамп также рассказал, что мог бы простить Илона Маска за его высказывания. По словам главы Белого дома, для него на данный момент важно помочь своей стране. Он подчеркнул, что был разочарован в миллиардере.

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