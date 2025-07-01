Ливни, шквал и очень сильная жара: каким будет июль в Казахстане

Жителей предупреждают, что в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33…+42°С, на крайнем юге Казахстана — до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23…+28°С.