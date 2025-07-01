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Ливни, шквал и очень сильная жара: каким будет июль в Казахстане

Госметеослужба «Казгидромет» представила консультативный прогноз на июль 2025 года — наступивший месяц отличится ливнями и очень сильной жарой, передает NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 100% 755 мм рт. ст. +23°
Источник: Nur.kz

Как сообщили в «Казгидромете», в июле на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивая погода с дождями, в отдельные дни ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

В южной половине республики прогнозируется сильная жара и очень сильная жара, не исключены пыльные бури. На западе страны с влиянием малоподвижного циклона в первую неделю месяца температурный фон сохранится днем в пределах +18…+26°С, к концу декады — потеплеет до +28…+33°С.

В Атырауской и Мангистауской областях прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем от +25…+33°С до +30…+38°С. В северных и центральных регионах жаркая погода сменится более прохладной, в начале декады температура повысится днем до +25…+35°С, затем понизится до +18…+23°С.

На востоке Казахстана наиболее жаркий период придется на середины декады — здесь ожидается до +30…+38°С. На этой неделе на юге и юго-востоке Казахстана обещают жару от +30…+39°С до +40…+46°С. Лишь в конце декады здесь прогнозируют спад жары.

Жителей предупреждают, что в этих регионах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Во второй и третьей декадах июля на западе, юге, юго-востоке, в центре страны в самые жаркие дни температура воздуха будет повышаться до +33…+42°С, на крайнем юге Казахстана — до +46°С, в более прохладные дни понижаться до +23…+28°С.

В северной половине и на востоке страны ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15…+23°С до +7…+12°С, днем — от +32…+39°С до +18…+23°С.

Как не пострадать при жаре

Чтобы избежать последствий жары, МЧС призывает казахстанцев без особой надобности не выходить на улицу, а также:

  • для защиты от обезвоживания организма — больше пить (не менее 1,5 — 3 литров жидкости в день);
  • в пик жары исключить любые физические нагрузки и свести к минимуму физическую активность;
  • днем окна держать закрытыми и занавешенными шторами светлых оттенков, чтобы прямые солнечные лучи и нагретый воздух не попадали в комнату;
  • во избежание теплового и солнечного ударов нужно носить светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором;
  • уделять особое внимание детям.