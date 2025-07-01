С пермяка взыскали полмиллиона рублей штрафа за взятку ветеринару

Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок наказание может быть заменено. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и в кратчайшие сроки погасил всю сумму штрафа.