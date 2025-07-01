С пермяка взыскали полмиллиона рублей штрафа за взятку ветеринару

39-летний мужчина, занимаясь закупкой и реализацией мясной продукции и не желая соблюдать установленный законодательством порядок оформления сопроводительных документов, решил дать взятку ветеринарному врачу Частинской станции по борьбе с болезнями животных. Реализуя свой умысел, в ходе телефонного разговора он предложил должностному лицу денежное вознаграждение за выдачу фиктивных ветеринарных свидетельств на право транспортировки и реализации мяса без обязательного ветеринарного осмотра и санитарной экспертизы. Получив согласие, мясоторговец лично на протяжении четырех лет перечислял ветеринару денежные средства. Общая сумма взятки составила более 1 млн 395 тысяч рублей.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере», и приговорил к уплате уголовного штрафа в 500 тысяч рублей.
Соответствующий документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок наказание может быть заменено. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и в кратчайшие сроки погасил всю сумму штрафа.