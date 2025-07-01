Аналитики рассказали о стремительном росте цен на квартиры в новостройках

Рост цен на жилье связан с сокращением предложения: во втором квартале текущего года оно снизилось на 10%, а за первое полугодие — на 24%. При этом повышение стоимости в ряде городов происходит на фоне нехватки новостроек и выхода на рынок новых проектов в ограниченном объеме. Эксперты также обращают внимание на влияние инфляции: в большинстве крупных городов динамика цен остается ниже или сопоставима с ее уровнем.