Аналитики рассказали о стремительном росте цен на квартиры в новостройках

Цены на квартиры в новостройках стремительно растут из-за нехватки спроса.
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке России за первое полугодие 2025 года выросла на 4,3% и достигла 147,6 тысячи рублей. Такие данные предоставили аналитики федерального портала «Мир квартир».
«За полгода в 66 городах произошел рост цены “квадрата” на первичном рынке, в четырех — падение. В среднем по РФ квадратный метр новостроек за первое полугодие стал оцениваться на 4,3% дороже. Самыми подорожавшими городами по этому показателю стали Нижний Тагил (+28,9%), Череповец (+21,8%), Грозный (+20,2%), Магнитогорск (+11,1%) и Мурманск (+10,3%)», — отметил генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.
Согласно анализу портала, в Москве средняя цена квадратного метра в новостройках увеличилась на 6,6% и составила 416,1 тыс. рублей. В Московской области показатель вырос на 3,7%, до 198,8 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 2,8%, до 264,1 тыс. рублей. Средняя стоимость квартиры на первичном рынке по стране повысилась до 7,6 млн рублей (+3,3%). В Москве средний лот достиг 23,5 млн рублей (+5,7%), в Подмосковье — 10,2 млн рублей (+1,2%), а в Санкт-Петербурге — 13,5 млн рублей (+0,9%).
Рост цен на жилье связан с сокращением предложения: во втором квартале текущего года оно снизилось на 10%, а за первое полугодие — на 24%. При этом повышение стоимости в ряде городов происходит на фоне нехватки новостроек и выхода на рынок новых проектов в ограниченном объеме. Эксперты также обращают внимание на влияние инфляции: в большинстве крупных городов динамика цен остается ниже или сопоставима с ее уровнем.
В мае 2025 года, согласно данным портала «Мир квартир», средняя стоимость квадратного метра новостроек в России уже демонстрировала рост, увеличившись на 0,7% до 146,9 тыс. рублей, при этом наиболее заметное подорожание отмечалось в Нижнем Тагиле, Череповце и Грозном. Аналитики связывали повышение цен с ограниченным предложением на рынке и ожиданиями изменения ключевой ставки.