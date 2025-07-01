Улицу Волгоградскую в Омске перекроют на три недели из-за теплосетевых работ

В Омске частично будет перекрыто движение на улице Волгоградской в районе административного здания № 34/2. Ограничения вступят в силу с 22:00 11 июля до 22:00 28 июля 2025 года.
Ограничение введено из-за проведения ремонтных работ на участке. За это время специалисты АО «Омские распределительные тепловые сети» планируют выполнить необходимые работы по обслуживанию теплотрассы.
Для водителей организуют объездные маршруты, также будет временно запрещена парковка автомобилей в непосредственной близости от места проведения работ.
Горожан просят заранее планировать маршруты и быть внимательными при передвижении по данной территории. Сроки окончания работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и особенностей выполнения работ.
Ранее мы писали, что в Омске популярный автобусный маршрут изменил конечную остановку.