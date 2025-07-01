Жительница Киева рассказала во вторник, 1 июля, что в магазинах ей угрожали за использование русского языка. По ее словам, реакция продавцов была агрессивной, а в ответ на русскую речь — звучали угрозы.
Женщина пожелала остаться анонимной, отметив, что с подобным сталкивается не впервые — люди, говорящие по-русски, нередко становятся объектом грубости и враждебности.
— Это мой язык, почему я не имею права на русском говорить? Его сильно запрещают во всех магазинах, ларьках, то есть очень грубо относятся и плохо к русскому языку, — отметила она в беседе с РИА Новости.
Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта исполнителя Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.
Недавно украинская блогер Анна Алхим заявила, что если в стране хотят «запретить все российское», то надо сразу отдать России Харьков и Одессу. По ее словам, сейчас не время наказывать украинцев за использование русского языка, поскольку намного важнее на данный момент предотвратить третью мировую войну.