Ученые назвали легкий способ предотвращения диабета

Уточняется, что средний возраст участников составлял 69,5 года, по половому признаку они делились поровну. Наиболее важным фактором оказалась регулярная физическая нагрузка. При этом высокий уровень гликированного гемоглобина и избыточный вес снижали вероятность восстановления нормального уровня сахара в крови.