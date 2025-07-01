Ученые назвали легкий способ предотвращения диабета

Колумбийские ученые выяснили, что физическая активность продолжительностью более 150 минут в неделю в четыре раза повышает шансы обратить предиабет. Они проанализировали данные 366 пациентов, участвовавших в программе сердечно-сосудистого риска в 2019—2023 годах.
Уточняется, что средний возраст участников составлял 69,5 года, по половому признаку они делились поровну. Наиболее важным фактором оказалась регулярная физическая нагрузка. При этом высокий уровень гликированного гемоглобина и избыточный вес снижали вероятность восстановления нормального уровня сахара в крови.
Ученые отметили, что для подтверждения результатов необходимы более масштабные исследования, передает Cardiovascular Diabetology — Endocrinology Reports.
Эндокринолог Александра Бревнова рассказала, что регулярное употребление сладких напитков увеличивает риск депрессии на 14 процентов, а употребление напитков с сахарозаменителями — на 23 процента.
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