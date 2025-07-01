Диана Шнайдер стартовала на Уимблдоне с победы над японкой Моюкой Утидзимой

Теннисистка из 63-го региона взяла две партии и прошла в следующий раунд турнира в Лондоне (12+).
Шнайдер забрала первый сет со счетом 7:6, второй с преимуществом в +3 — 6:3. Встреча шла примерно полтора часа. Во втором круге россиянка сразится с француженкой Диан Парри. Она одолела хорватку Петру Мартич — 2:1 (4:6, 6:3, 6:2).
Ранее спортсменка из Самарской области вместе с Миррой Андреевой проиграла в первом круге парного разряда турнира в Берлине (12+).
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.