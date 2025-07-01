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На грузовой переправе в Самаре назначают дополнительные рейсы

В среду и четверг, 2 и 3 июля, на паромной переправе по маршруту «Самара (Октябрьский Спуск) — с. Рождествено» назначаются дополнительные рейсы.

Отправление 2 июля из Рождествено в 19:00. Отправление 3 июля из Самары в 20:00.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8 (846)222−91−91, 8 (846)222−93−37, 89170114221.