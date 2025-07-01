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В июле на юге Иркутской области ожидается температура в пределах нормы

Опасные погодные явления, такие как аномальная жара, определяются за 1−5 суток до их наступления.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В сети появилась информация, что в июле на юге Иркутской области ожидается жара, столбик термометра поднимется на несколько градусов выше нормы. Однако в разговоре с КП-Иркутск начальник Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова сообщила, что температура будет соответствовать климатической норме. Среднемесячный показатель составит +18…+20°C.

— Июль традиционно является не только самым жарким, но и самым дождливым месяцем в регионе. Ночные температуры ожидаются в диапазоне +12…+18 градусов, дневные — от +22 до +30. Однако при прохождении южного (монгольского) циклона возможны периоды похолодания с дневными температурами до +15…+17 и затяжными дождями, — рассказывает Янькова.

Отметим, долгосрочные прогнозы (более чем на месяц вперед) не всегда точны. Опасные погодные явления, такие как аномальная жара, определяются за 1−5 суток до их наступления. Напомним, что в июне температура в регионе местами достигала +35…+37 градусов, что не было предсказано в долгосрочных прогнозах.

Ранее КП-Иркутск узнала, какой будет погода с 1 по 6 июля.