В июле на юге Иркутской области ожидается температура в пределах нормы

Отметим, долгосрочные прогнозы (более чем на месяц вперед) не всегда точны. Опасные погодные явления, такие как аномальная жара, определяются за 1−5 суток до их наступления. Напомним, что в июне температура в регионе местами достигала +35…+37 градусов, что не было предсказано в долгосрочных прогнозах.