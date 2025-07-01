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Тишковец рассказал, какой объем осадков обрушился за сутки на столичный регион

В Московской области за сутки выпало более трети от месячной нормы осадков.

В Московской области за сутки выпало более трети от месячной нормы осадков. При этом в самой Москве — почти 20%, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За минувшие сутки на базовой московской метеостанции ВДНХ выпало 16 мм осадков, что составляет почти 20% от месячной нормы, на Балчуге и Тушино — 15 мм», — написал он в телеграм-канале.

В Подмосковье больше всего осадков зафиксировали метеостанции Дмитрова и Павловского Посада (по 26 мм) и Талдома (23 мм).

При этом специалист не обрадовал — сегодня, 1 июля, осадки в Москве и области продолжатся. За день выпадет еще до 10 мм осадков.

Также Тишковец отметил, что за июнь в Москве выпало 94% от месячной нормы осадков. А средняя температура в первый месяц лета была лишь на 0,3 градуса ниже климатической нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России рассказал, в каких регионах в июле температура будет выше нормы.