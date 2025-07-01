Гергиев высказал пожелание, чтобы в Ярославле появился музыкальный театр

Выступая на праздновании 275-летия Первого русского театра имени Федора Волкова в Ярославле, худрук Мариинского и Большого театров выразил надежду, что на родине русского театра все-таки появится «по-настоящему музыкальный театр».
Валерий Абисалович напомнил собравшимся, что не раз выступал в Ярославле и что город одним из первых российских городов, кто принял в свое время его Пасхальный фестиваль. В зале присутствовал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, статс-секретарь Министерства культуры РФ Жанна Алексеева, местные чиновники. Так что не исключено, что пожелание Маэстро Гергиева будет услышано.
Напомним, что Ярославль — театральный город, здесь помимо Волковского работают Театр юного зрителя, кукольный театр, есть знаменитое театральное училище, филармония. Проводится несколько крупных фестивалей.