250 тысяч за сломанную челюсть: в Краснокамске автоледи сбила мужчину

Пермяк предъявил исполнительный лист в отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Гражданка была должным образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, также до ее сведения были доведена информация о негативных последствиях игнорирования решения суда. Тем не менее, в отведенный законом срок сумма компенсации не была получена. На правовую сознательность нарушительницы не повлияли ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия с ее имуществом. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17,5 тысячи рублей и обращено взыскание на заработную плату неплательщицы. Только после мер принудительного исполнения на депозитный счет ведомства стали поступать денежные средства. Вскоре решение суда было исполнено в полном объеме.