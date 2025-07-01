250 тысяч за сломанную челюсть: в Краснокамске автоледи сбила мужчину

Мужчину сбил автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе. 44-летняя жительница г. Краснокамска нарушила правила дорожного движения и допустила наезд на прохожего. После аварии у него был диагностирован перелом верхней челюсти.
Пострадавшему потребовалась операция и фиксация лицевых костей шинами до полного заживления, из-за чего он был вынужден питаться через трубочку. Кроме того, после аварии у него нарушилось обоняние, появилось двоение в глазах и регулярно возникали сильные головные боли. Это потребовало длительного лечения, а также регулярного наблюдения у профильных специалистов. Вследствие этого весь его привычный образ жизни был нарушен. Мужчина испытывал психологического дискомфорт, страх за свое здоровье. Совокупность негативных последствий стала основанием для подачи иска к виновнице аварии с требованием возместить моральный вред.
В ходе судебного заседания был подтвержден факт того, что заявителю был причинен вред здоровью средней тяжести в результате ДТП. Вина водителя в произошедшем также не оспаривалась, в связи с чем суд пришел к выводу, что собственник автомобиля обязан компенсировать истцу моральный вред в размере 250 тысяч рублей.
Пермяк предъявил исполнительный лист в отделение судебных приставов по г. Краснокамску ГУФССП России по Пермскому краю. Гражданка была должным образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, также до ее сведения были доведена информация о негативных последствиях игнорирования решения суда. Тем не менее, в отведенный законом срок сумма компенсации не была получена. На правовую сознательность нарушительницы не повлияли ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия с ее имуществом. Тогда судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 17,5 тысячи рублей и обращено взыскание на заработную плату неплательщицы. Только после мер принудительного исполнения на депозитный счет ведомства стали поступать денежные средства. Вскоре решение суда было исполнено в полном объеме.