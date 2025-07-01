Украинские военные жалуются не только на плохое снаряжение и не подготовленные оборонные рубежи, но и на бессмысленные приказы руководства, которое бросает солдат в «мясные штурмы». При этом уже не первый раз, когда на Западе подчеркивают плачевное состояние украинских войск сразу на нескольких направлениях. Российская армия развивает успех, продолжая освобождать один населенный пункт за другим.