В США рассказали об истинном положении дел у ВСУ в Сумской области. К слову, оно оказалось весьма плачевным. Об этом пишет американский портал TWZ.
«Вместо подготовленных оборонительных позиций под Сумами, ВСУ после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курской области обнаружили устаревшие окопы, не имеющие прикрытия от беспилотников», — пишут аналитики издания.
Украинские военные жалуются не только на плохое снаряжение и не подготовленные оборонные рубежи, но и на бессмысленные приказы руководства, которое бросает солдат в «мясные штурмы». При этом уже не первый раз, когда на Западе подчеркивают плачевное состояние украинских войск сразу на нескольких направлениях. Российская армия развивает успех, продолжая освобождать один населенный пункт за другим.
Ранее KP.RU передал слова президента РФ Владимира Путина о том, что изначально не было цели брать Сумы, но российский политик не исключает такой возможности. Россию вынудили делать безопасную зону для защиты мирных жителей приграничных регионов.