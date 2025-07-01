Новосибирский авиафестиваль представит пилотажные группы и элементы фейерверка

Мероприятие, организованное в поддержку Вооружённых Сил РФ в ходе специальной военной операции, будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщила заместитель губернатора Валентина Дудникова на заседании оргкомитета, программа фестиваля включает встречи с пилотами. «Будут проводиться встречи с пилотами, чтобы воспитывать у молодежи интерес к авиации», — отметила она.
В рамках события запланирована выставка авиационной и автомобильной техники времён Великой Отечественной войны. В небо поднимут как раритетные самолёты, так и современные модели. Участие в фестивале примут 80 воздушных судов и 70 парашютистов.
Впервые мероприятие продлится два дня. Гостей ждут выступления знаменитых пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» из Кубинки. Завершится фестиваль зрелищным фейерверком.
Фестиваль имеет статус семейного мероприятия (0+) и направлен на популяризацию авиации среди подрастающего поколения.