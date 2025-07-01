МО: Интенсивность ночных атак ВСУ на Россию резко изменилась

В ночь на вторник, 1 июля, Вооруженные силы Украины выпустили около 60 беспилотников по территории России. О росте интенсивности атак сообщили в Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, дроны были перехвачены в семи российских регионах, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Наибольшее число беспилотников — 17 — уничтожили над Крымом.
Еще 16 аппаратов сбили в Ростовской области, 11 — над Азовским морем, 5 — в Курской, 4 — в Саратовской, 3 — над Черным морем, 2 — в Белгородской, и по одному — в Воронежской и Орловской областях, передает Telegram-канал МО РФ.
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