МО: Интенсивность ночных атак ВСУ на Россию резко изменилась

Еще 16 аппаратов сбили в Ростовской области, 11 — над Азовским морем, 5 — в Курской, 4 — в Саратовской, 3 — над Черным морем, 2 — в Белгородской, и по одному — в Воронежской и Орловской областях, передает Telegram-канал МО РФ.