Что происходит с математиком Григорием Перельманом, отказавшимся 15 лет назад от $1 млн

«Мама ему уже давно не стирает. Бывают такие люди: где-то он гений, а где-то вот такой. В маске ходит, потому что боится инфекции. Но стоит признать, что он бодрый, я его видела день или два назад. С ним все нормально. Что касается обуви, то он уже давно так ходит, да и вообще он всю одежду донашивает за отцом, который много лет назад умер от рака», — рассказала женщина.