90 лет назад Гиммлер создал общество «Аненербе»

Но Гитлер, при всей своей эксцентричности, не выносил словоблудия и абстрактного резонерства. Исследования санскрита и древнегерманской мистики выглядели интересными для пронацистски настроенных интеллигентов, но фюрер был нацелен на захват мира и материальный успех в нем, а не на духовно-мистические изыскания. В частности, на одном из митингов НСДАП в сентябре 1936 года фюрер заявил: «Мы не имеем ничего общего с теми людьми, которые понимают национализм лишь как набор легенд и мифов и в результате слишком легко подменяют его расплывчатыми фразами нордического содержания. Сейчас они начинают проводить исследования, основываясь на мифической культуре атлантов».