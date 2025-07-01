На Южном Урале еще 1718 пар удостоены знака отличия «Семейное счастье»

Сразу два соответствующих постановления губернатор Алексей Текслер подписал 27 июня.
В числе награжденных, например, Шумаковы Владимир Яковлевич и Лия Николаевна из Челябинска, Куриловы Алексей Михайлович и Анна Ивановна из Троицка — их семейный стаж составляет 65 лет; Рудских Василий Кузьмич и Тамара Александровна из Озерска, они вместе 62 года.
Знак отличия «Семейное счастье» был учрежден в Челябинской области в Год семьи «в целях повышения авторитета семьи и общественного признания прочных семейных уз».
Эта награда является одной из форм поощрения супружеских пар, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями. Знак отличия могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты.
По всей области награждено уже свыше 13 тыс. супружеских пар, а в общей сложности в 2025 году знак отличия «Семейное счастье» планируется вручить порядка 19 тыс. пар.