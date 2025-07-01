На Южном Урале еще 1718 пар удостоены знака отличия «Семейное счастье»

Эта награда является одной из форм поощрения супружеских пар, создавших крепкую семью с традиционными духовно-нравственными ценностями. Знак отличия могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты.