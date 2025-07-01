Мошенники начали использовать новую схему обмана с сортировкой мусора

В МВД предупредили, что, если в вашем доме решено закрыть контейнерную площадку или организовать раздельный сбор отходов, то жильцов оповестят об этом в домовом чате или в платёжной квитанции. В ведомстве подчеркнули, что код из СМС просят только мошенники.