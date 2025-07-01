Мошенники начали использовать новую схему обмана с сортировкой мусора

Мошенники начали использовать новую схему обмана, она связана с сортировкой мусора. Об этом предупредили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании. Они говорят, что якобы по решению собрания собственников жилья мусор теперь будут сортировать. Ключи от контейнерной площадки уже изготовлены и необходимо назвать код из СМС, чтобы зайти в офис.
В МВД предупредили, что, если в вашем доме решено закрыть контейнерную площадку или организовать раздельный сбор отходов, то жильцов оповестят об этом в домовом чате или в платёжной квитанции. В ведомстве подчеркнули, что код из СМС просят только мошенники.
Аферисты также могут сообщить о смене замка домофона, в связи с чем жильцу нужно срочно получить новый ключ. Также злоумышленники могут сообщить гражданам о «накопившемся долге за вывоз мусора» и попросить перевести оплату на мошеннический счёт.
Ранее россиянам рассказали о мошеннических схемах на сайтах знакомств.