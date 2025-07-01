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После многочисленных жалоб на духоту мэрия Хабаровска провела совещание

Власти напомнили о кондиционерах, вентиляции и соблюдении графика.

Источник: Мэрия Хабаровска

В мэрии Хабаровска прошла рабочая встреча с перевозчиками, обслуживающими городские автобусные маршруты.

Поводом стали многочисленные жалобы пассажиров на духоту в салонах.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в мэрии напомнили, что в жаркую погоду кондиционеры в автобусах должны работать. При их отсутствии необходимо обеспечить приток воздуха — форточки и люки должны открываться.

«Существует социальный стандарт, согласно которому все автобусы на регулярных маршрутах должны быть оборудованы системами кондиционирования», — напомнила исполняющая обязанности начальника отдела управления транспорта Ирина Фостей.

По словам Ольги Симаковой, заместителя начальника управления, в некоторых автобусах вентиляционные окна заблокированы. Перевозчиков попросили провести инструктаж с водителями.

Также на совещании обсудили жалобы на сбои в движении и отказ некоторых водителей принимать оплату по безналу. Заместитель мэра по транспорту Андрей Горшенин напомнил, что при продолжении нарушений последуют меры.

Отдельно выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Веретенников. Он отметил, что ответственность за неиспользование кассовой техники несёт перевозчик.

Ранее мы писали о девушке, которая потеряла сознание в одном из городских автобусов.