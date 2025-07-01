После многочисленных жалоб на духоту мэрия Хабаровска провела совещание

В мэрии Хабаровска прошла рабочая встреча с перевозчиками, обслуживающими городские автобусные маршруты.
Поводом стали многочисленные жалобы пассажиров на духоту в салонах.
Как сообщили в пресс-службе администрации, в мэрии напомнили, что в жаркую погоду кондиционеры в автобусах должны работать. При их отсутствии необходимо обеспечить приток воздуха — форточки и люки должны открываться.
«Существует социальный стандарт, согласно которому все автобусы на регулярных маршрутах должны быть оборудованы системами кондиционирования», — напомнила исполняющая обязанности начальника отдела управления транспорта Ирина Фостей.
По словам Ольги Симаковой, заместителя начальника управления, в некоторых автобусах вентиляционные окна заблокированы. Перевозчиков попросили провести инструктаж с водителями.
Также на совещании обсудили жалобы на сбои в движении и отказ некоторых водителей принимать оплату по безналу. Заместитель мэра по транспорту Андрей Горшенин напомнил, что при продолжении нарушений последуют меры.
Отдельно выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в крае Андрей Веретенников. Он отметил, что ответственность за неиспользование кассовой техники несёт перевозчик.
Ранее мы писали о девушке, которая потеряла сознание в одном из городских автобусов.