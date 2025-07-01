В Иркутской области ветеринары вылечили корову от редкого заболевания

— Актиномикоз — серьезная болезнь, которая развивается при попадании грибка в организм через микротрещины и раны, чаще всего во рту или пищеварительном тракте, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной ветеринарной службы. — Причиной может стать зараженный корм или вода. Для лечения корове назначили антибактериальные препараты и йодсодержащие средства.