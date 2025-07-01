В Иркутской области ветеринары вылечили корову от редкого заболевания

В Усть-Удинскую ветеринарную клинику поступило обращение от владельцев личного подсобного хозяйства: одна из коров страдала от плотных опухолей, которые позже прорвались, образовав длительно незаживающие свищи — гнойные раны. После обследования животному поставили диагноз — актиномикоз, инфекционное заболевание, поражающее мягкие ткани и кости.
— Актиномикоз — серьезная болезнь, которая развивается при попадании грибка в организм через микротрещины и раны, чаще всего во рту или пищеварительном тракте, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной ветеринарной службы. — Причиной может стать зараженный корм или вода. Для лечения корове назначили антибактериальные препараты и йодсодержащие средства.
В качестве профилактики специалисты рекомендуют избегать сырых, заболоченных пастбищ и обязательно запаривать грубые корма, такие как сено и солому перед кормлением.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что значительное снижение заболеваемости туберкулезом зафиксировано в Иркутске.