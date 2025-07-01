Выдача сертификатов ЦТ начинается в Беларуси

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Выдача сертификатов централизованного тестирования стартует сегодня в Беларуси, сообщает Sputnik.
Забрать сертификаты можно в пункте, где абитуриент проходил тестирование по предмету. Если ЦТ сдавалось в разных пунктах, ехать за документами придется в каждый из них.
Получить сертификат выпускник школы может только расписавшись в ведомости. Также потребуются документ, удостоверяющий личность, документ об образовании и пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Этот пропуск у абитуриента заберут при выдаче сертификата.
Сертификат могут получить законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители абитуриентов, но для этого им нужно подготовить определенный пакет документов.
Невыданные сертификаты будут храниться в пунктах проведения ЦТ до конца календарного года, который следует за годом, в котором было проведено ЦТ. Затем документы подлежат уничтожению.