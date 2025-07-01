Охота на медведя открылась впервые в истории независимой Беларуси с 1 июля. Подробности обнародовали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
«Вниманию охотников. Уже завтра (речь идет про 1 июля) в Беларуси откроется охота на медведя. Это произойдет впервые в истории суверенной Беларуси», — подчеркнули в ведомстве.
В пресс-службе пояснили, что открытию охоты на медведя послужило резкое увеличения численности животного. Кроме того, цель также состоит в исключении конфликтных ситуаций между зверем и белорусами.
Уточняется, что охотники смогут бросить вызов хищнику в период с 1 июля по 31 декабря. В Минлесхозе обратили внимание, что допускается ружейная охота на медведя любого пола и возраста.
«Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты», — сказано в сообщении.
При этом разрешено применять нарезное охотничье оружие, гладкоствольное охотничье оружие не менее 16 калибра с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи собаки: породы по решению пользователя охотничьих угодий.
В ведомстве подчеркнули, что к участию в охоте допускаются охотники, у которых есть стаж не менее трех лет.
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