В Омской области объявлены сроки для пересдачи ЕГЭ

На данный момент в регионе уже зарегистрировано 28 стобалльных работ по различным предметам. Среди тех, кто показал отличные результаты, трое выпускников написали экзамен по физике на максимальные 100 баллов. Это ученики лицея № 74, гимназии № 19 и школы № 144. Еще семь участников набрали по 97 баллов. Доля высокобалльников составила 6%, что соответствует прошлогоднему уровню.