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В Омской области объявлены сроки для пересдачи ЕГЭ

До 1 июля включительно можно записаться на пересдачу.

Источник: Комсомольская правда

На этой неделе, 3 и 4 июля, пройдут пересдачи ЕГЭ. Выпускники текущего года, имеющие право на повторную сдачу, должны успеть подать заявление до 1 июля включительно в свою образовательную организацию.

Выпускники смогут пересдать один из ранее сдававшихся предметов. При этом предыдущий результат по данному предмету будет аннулирован. Заявления на участие в пересдаче принимаются в школах по месту обучения.

Во время проведения экзаменов будут организованы все необходимые условия для участников. Горожан просят заранее планировать свое участие в процедуре и учитывать сроки подачи документов.

На данный момент в регионе уже зарегистрировано 28 стобалльных работ по различным предметам. Среди тех, кто показал отличные результаты, трое выпускников написали экзамен по физике на максимальные 100 баллов. Это ученики лицея № 74, гимназии № 19 и школы № 144. Еще семь участников набрали по 97 баллов. Доля высокобалльников составила 6%, что соответствует прошлогоднему уровню.

По обществознанию в этом году не было стобалльных работ. Лучший результат — 98 баллов. Доля высокобалльных работ по этому предмету превысила 4%.

По решению губернатора Омской области выпускники, показавшие высокие результаты на ЕГЭ и поступившие в вузы региона, получат единовременные выплаты из регионального бюджета. Размер премии зависит от количества успешных экзаменов и может составлять от 30 до 120 тысяч рублей.