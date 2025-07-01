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Дорогу Оленевка — Малый Маяк перекроют в Крыму из-за фестиваля

Движение будут ограничивать на время с 25 по 27 июля.

Источник: Служба автомобильных дорог Республики Крым

В период с 25 по 27 июля в Республике Крым будут действовать ограничения на проезд по участку трассы «Оленевка — Малый Маяк» в связи с проведением фестиваля «Extreme Крым». Об этом информирует «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Кольцевая автомобильная дорога проходит на южной границе Оленевского поселения Черноморского района Крыма, на мысе Тарханкут. В связи с проведением фестиваля, движение по ней будут временно ограничивать в течение трех дней, а именно 25 июля с 15:00 до 19:00, 26 июля с 8:00 до 14:00, а также 27 июля с 7:00 до 9:00 и с 11:00 до 14:00.