«Чтоб вас демоны сожгли!»: Ивлев рассказал, как после его слов вспыхивали рестораны

Почти десять лет назад на телевидении стартовало шоу «На ножах», в котором шеф-повар Константин Ивлев посещал заведения общественного питания, чтобы помочь им изменить концепцию и спасти бизнес. Многие рестораторы стремились пригласить Ивлева, однако не всем удавалось справиться с его эмоциональным стилем общения. Некоторые даже утверждали, что после визита шефа их рестораны постигали странные несчастья.
— За свои эмоции, которые я проявляю, мне не стыдно. Я вообще эмоциональный человек. У нас «На ножах» были темы стебные, когда я в порыве каких-то эмоций говорил: «Чтоб вас демоны сожгли!», — признался Ивлев.
По его словам, в нескольких случаях вскоре после съемок в заведениях случались пожары. Один или два инцидента списали на совпадение, но, когда заведения начали сгорать в третий и четвертый раз, команда проекта задумалась.
Ивлев рассказал, что после очередного возгорания продюсер шоу приехал к нему и попросил больше никого не «проклинать», потому что ситуация начала походить на мистику. Сам шеф был ошеломлен совпадениями, ведь его слова, сказанные в сердцах, будто сбывались, передает журнал «Правила жизни».
Также в одном из выпусков случился конфуз, который заметили журналисты. Ивлев явно ошибся, говоря о доле граждан России, которые побывали на отдыхе в Таиланде.