«Чтоб вас демоны сожгли!»: Ивлев рассказал, как после его слов вспыхивали рестораны

Почти десять лет назад на телевидении стартовало шоу «На ножах», в котором шеф-повар Константин Ивлев посещал заведения общественного питания, чтобы помочь им изменить концепцию и спасти бизнес. Многие рестораторы стремились пригласить Ивлева, однако не всем удавалось справиться с его эмоциональным стилем общения. Некоторые даже утверждали, что после визита шефа их рестораны постигали странные несчастья.