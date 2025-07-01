В Красноярске обнаружена зараженная партия перца

В Красноярске была выявлена новая партия овощей, содержащая карантинных вредителей — западного цветочного трипса.
Взрослые особи насекомых были найдены в трех партиях перца, импортированного из Китая.
Западный цветочный трипс считается одним из самых опасных вредителей для растений, и в данной партии общая масса продукции составила 14,5 тонн.
Лабораторные исследования свежего перца проводились 19 и 23 июня в Красноярском филиале ФГБУ «ЦОК АПК», и результаты оказались неблагоприятными для поставщиков.
Это насекомое способно поражать более 240 видов растений. В России западный цветочный трипс пока не так широко распространен, но активно завозится с рассадой овощей и цветов.
Уведомление о заражении было направлено в Россельхознадзор. С начала года эксперты исследовали около 4,7 тысячи тонн сладкого перца, и 23,8 тонны из них оказались заражены этим опасным вредителем.
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