«Погиб из-за того, что обанкротился»: Боня раскрыла правду об отце Авроры Кибы

— Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно, — рассказала Боня на шоу «Злые языки».