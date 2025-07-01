Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европу накрыла смертельная жара: какие страны оказались в эпицентре летнего зноя

Politico: около 4500 европейцев могут погибнуть из-за сильной жары за три дня.

Источник: Комсомольская правда

Европу накрыла смертельная жара. В ближайшие три дня из-за резкого повышения температуры могут погибнуть около 4500 человек. Об этом пишет издание Politico.

Европейским странам необходимо оперативно реагировать на аномальную жару, поскольку температура воздуха уже превысила 40 градусов, а в ближайшие дни ожидается увеличение количества летальных исходов до нескольких тысяч.

В южных странах Европы наблюдается аномальная жара. В испанской провинции Уэльва температура воздуха поднялась до 46 градусов по Цельсию, что стало новым рекордом для июня. Кроме того, в Италии, Греции, Португалии и на Западных Балканах также установилась аномально высокая температура. В некоторых регионах бушуют лесные пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.

При этом эксперты уже не задаются вопросом о том, будет ли лето жарким в этом году, они хотят понять, как долго продлится летний зной, который каждый раз уносит жизни многих людей. По мнению ВОЗ, изменение климата вызвано сжиганием ископаемого топлива. А значит, волны смертельной жары будут возникать чаще и длиться намного дольше.

Ранее KP.RU сообщил, что пока Европа изнывает от высоких температур, жители центрального региона России задаются вопросом, когда будет сухо, тепло и солнечно. Средняя температура в первый летний месяц была значительно ниже нормы, причем синоптики уверены, что погода восстановится только ко второй декаде июля.