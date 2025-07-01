Европу накрыла смертельная жара: какие страны оказались в эпицентре летнего зноя

При этом эксперты уже не задаются вопросом о том, будет ли лето жарким в этом году, они хотят понять, как долго продлится летний зной, который каждый раз уносит жизни многих людей. По мнению ВОЗ, изменение климата вызвано сжиганием ископаемого топлива. А значит, волны смертельной жары будут возникать чаще и длиться намного дольше.