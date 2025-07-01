Европу накрыла смертельная жара: какие страны оказались в эпицентре летнего зноя

Европу накрыла смертельная жара. В ближайшие три дня из-за резкого повышения температуры могут погибнуть около 4500 человек. Об этом пишет издание Politico.
Европейским странам необходимо оперативно реагировать на аномальную жару, поскольку температура воздуха уже превысила 40 градусов, а в ближайшие дни ожидается увеличение количества летальных исходов до нескольких тысяч.
В южных странах Европы наблюдается аномальная жара. В испанской провинции Уэльва температура воздуха поднялась до 46 градусов по Цельсию, что стало новым рекордом для июня. Кроме того, в Италии, Греции, Португалии и на Западных Балканах также установилась аномально высокая температура. В некоторых регионах бушуют лесные пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.
При этом эксперты уже не задаются вопросом о том, будет ли лето жарким в этом году, они хотят понять, как долго продлится летний зной, который каждый раз уносит жизни многих людей. По мнению ВОЗ, изменение климата вызвано сжиганием ископаемого топлива. А значит, волны смертельной жары будут возникать чаще и длиться намного дольше.
Ранее KP.RU сообщил, что пока Европа изнывает от высоких температур, жители центрального региона России задаются вопросом, когда будет сухо, тепло и солнечно. Средняя температура в первый летний месяц была значительно ниже нормы, причем синоптики уверены, что погода восстановится только ко второй декаде июля.