Главные новости 1 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 июля 2025
Главы МИД стран G7 призвали Иран и Израиль соблюдать перемирие.
Главы министерств иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) опубликовали совместное заявление в поддержку прекращения огня между Ираном и Израилем. Конфликтующие стороны призывали избегать дестабилизирующих действий. Документ также содержит запрет на разработку ядерного оружия для Исламской Республики.
Трамп снял санкции в отношении Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкционных ограничений в отношении Сирии с 1 июля. В документе оговаривается сохранение санкций в отношении бывшего президента республики Башара Асада, его окружения и ряда лиц, обвиняемых в нарушении прав человека, наркоторговцев и создании химического оружия.
На Украине ввели европейски стандарт напряжения в электросети
В ночь на 1 июля Украина перешла на новый стандарт напряжения. Вместо 220 В в сети теперь будет 230 В. От введения новых требований ожидают повышения качества электроснабжения и энергоэффективности. Специалисты заверяют, что новый стандарт не повлияет на качество работы бытовых электроприборов.
Илон Маск предложил создать новую партию в США
Миллиардер Илон Маск призвал создать в США новую партию, которая «будет действительно заботиться о людях». Также бизнесмен вернулся к критике законопроекта о сокращении госрасходов, принятие которого инициировал президент Дональд Трамп. По словам Маска, закон увеличит потолок госдолга на $5 трлн.
Армия России вытеснила ВСУ со всей территории ЛНР
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил об освобождении всей территории региона. Он уточнил, что ВС России взяли под контроль все населенные пункты субъекта. В марте российский президент Владимир Путин говорил об освобождении 99% территории ЛНР и более 70% — ДНР.