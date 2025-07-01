Главные новости 1 июля 2025 года

В ночь на 1 июля Украина перешла на новый стандарт напряжения. Вместо 220 В в сети теперь будет 230 В. От введения новых требований ожидают повышения качества электроснабжения и энергоэффективности. Специалисты заверяют, что новый стандарт не повлияет на качество работы бытовых электроприборов.