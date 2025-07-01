В Самаре пройдут исторические экскурсии и выставка о детстве военного времени

В Самаре этим летом стартует серия познавательных экскурсий и мероприятий, посвящённых истории города и его жителям в разные периоды. Гости смогут окунуться в атмосферу военного детства, пройтись по старинным улицам и узнать малоизвестные факты о культурном наследии региона.
4 июля в 18:30 в Музее-галерее «Заварка» пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке «Здесь осталось детство». Экскурсию проведет кандидат исторических наук Екатерина Гурова. Проект рассказывает о жизни детей Куйбышева во время Великой Отечественной войны, их повседневных трудностях и воспоминаниях.
5 июля в 14:00 состоится пешеходная экскурсия (12+) «Ближайшая ЗаВолга» с краеведом Олегом Баулиным. Участники посетят село Рождествено, старинную церковь, усадьбу графа Орлова-Давыдова, а также увидят мозаичные панно и другие достопримечательности.
По воскресеньям в июле (6, 13 и 27 числа) в 16:00 в Музее-галерее «Заварка» проходят обзорные экскурсии (6+) по дому Маштакова — памятнику деревянного зодчества.
Вход на все мероприятия — по билетам. Количество мест ограничено. Переправа в Рождествено оплачивается отдельно. Адрес музея: ул. Самарская, 207.
Напомним, в Самаре объявлен фотоконкурс по охране труда с приёмом заявок до 2 июля.
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