В Беларуси открывается охота на медведя

«Открытие охоты на медведя связано с резким ростом его численности и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением. Бросить вызов хищнику охотники смогут с 1 июля по 31 декабря. Разрешается ружейная охота на медведя любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты», — отметили в пресс-службе.