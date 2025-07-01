В Беларуси открывается охота на медведя

«Открытие охоты на медведя связано с резким ростом его численности и с целью исключения конфликтных ситуаций между зверем и населением. Бросить вызов хищнику охотники смогут с 1 июля по 31 декабря. Разрешается ружейная охота на медведя любого пола и возраста. Охотиться можно в течение суток из засады, с подхода в присутствии руководителя охоты», — отметили в пресс-службе.
При этом разрешено применять нарезное охотничье оружие (перечень патронов и калибров, разрешенных для добычи медведя, определен постановлением Минлесхоза от 20 февраля 2025 года № 3) и гладкоствольное охотничье оружие не менее 16 калибра с использованием патронов, снаряженных пулей. Также можно использовать охотничьих собак — породы по решению пользователя охотничьих угодий.
К участию в охоте на медведя допускаются охотники, имеющие стаж охоты не менее трех лет.
Возможность поохотиться на медведя предоставляют следующие лесхозы отрасли: Бегомльский, Богушевский, Витебский, Лиозненский, Суражский, Ушачский, Борисовский опытный. Именно на территории этих лесхозов отмечается наиболее высокая плотность зверя.