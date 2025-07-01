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Улицу Царскую закроют в Екатеринбурге на время Крестного хода

В ночь с 16 на 17 июля верующие пройдут от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля пройдет Крестный ход от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В связи с этим с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля будет закрыто движение по улице Царская — от Первомайской до Дзержинского.

«Автомобилисты смогут объехать зону ограничений по улице Карла Либкнехта», — сообщили в мэрии.

С 02.30 до 08.00 17 июля также временно закроют улицы:

Толмачева — от Первомайской до Ленина;

Ленина — от Карла Либкнехта до Репина;

Татищева — от Репина до Токарей;

Токарей — от Татищева до Кирова;

Бебеля — от Кирова до Готвальда;

нечетную сторону Халтурина — от Готвальда до Технической;

Техническую — от Бебеля до Решетской;

Решетскую — от Технической до Леваневского;

Леваневского — от Решетской до дороги в Шувакиш;

дорогу в Шувакиш — от Леваневского до Зеленой;

Зеленую — от дороги в Шувакиш до проезда Первого;

Пышминскую — от Зеленой до кольцевой дороги.