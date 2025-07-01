Улицу Царскую закроют в Екатеринбурге на время Крестного хода

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля пройдет Крестный ход от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В связи с этим с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля будет закрыто движение по улице Царская — от Первомайской до Дзержинского.
«Автомобилисты смогут объехать зону ограничений по улице Карла Либкнехта», — сообщили в мэрии.
С 02.30 до 08.00 17 июля также временно закроют улицы:
Толмачева — от Первомайской до Ленина;
Ленина — от Карла Либкнехта до Репина;
Татищева — от Репина до Токарей;
Токарей — от Татищева до Кирова;
Бебеля — от Кирова до Готвальда;
нечетную сторону Халтурина — от Готвальда до Технической;
Техническую — от Бебеля до Решетской;
Решетскую — от Технической до Леваневского;
Леваневского — от Решетской до дороги в Шувакиш;
дорогу в Шувакиш — от Леваневского до Зеленой;
Зеленую — от дороги в Шувакиш до проезда Первого;
Пышминскую — от Зеленой до кольцевой дороги.