Улицу Царскую закроют в Екатеринбурге на время Крестного хода

В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля пройдет Крестный ход от Храма-Памятника на Крови до Мужского монастыря святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма. В связи с этим с 00.10 16 июля до 04.00 17 июля будет закрыто движение по улице Царская — от Первомайской до Дзержинского.