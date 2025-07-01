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В Самаре начался снос 26 из 80 запланированных аварийных домов

В Самаре стартовала масштабная кампания по ликвидации аварийного жилого фонда.

В Самаре стартовала масштабная кампания по ликвидации аварийного жилого фонда. В рамках первого этапа подрядчики приступили к демонтажу 26 ветхих зданий, признанных опасными для проживания. Все эти дома были полностью освобождены от жильцов в рамках государственной программы расселения.

Где проходит снос?

Работы ведутся сразу в нескольких районах города:

В историческом центре (ул. Самарская, Советская, Ленинская);

В промзоне (ул. Паровозная, пос. Мехзавод);

В «спальных» районах (ул. Свободы, Каховская, Красноармейская).

Особенности процесса:

Каждый объект перед сносом проходит тщательную подготовку:

Отключение всех коммуникаций;

Установка защитных ограждений;

Проверка на наличие исторической ценности.

Демонтаж ведётся комбинированным способом:

Механизированная разборка основных конструкций;

Ручной демонтаж ответственных элементов;

Поэтапное разрушение «сверху вниз».

Экологический аспект:

Весь строительный мусор вывозится на лицензированные полигоны;

Осуществляется контроль за пылеподавлением.

Финансирование и перспективы:

На текущий этап работ из городской казны направлено 30 млн рублей. До конца лета все 26 объектов должны быть полностью ликвидированы. В планах на 2025 год — снос 80 аварийных зданий общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров.

Полный перечень сносимых объектов с адресами и техническими характеристиками доступен на официальном портале городской администрации в разделе «Городское хозяйство».

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