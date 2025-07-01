В Самаре начался снос 26 из 80 запланированных аварийных домов

В Самаре стартовала масштабная кампания по ликвидации аварийного жилого фонда. В рамках первого этапа подрядчики приступили к демонтажу 26 ветхих зданий, признанных опасными для проживания. Все эти дома были полностью освобождены от жильцов в рамках государственной программы расселения.
Где проходит снос?
Работы ведутся сразу в нескольких районах города:
В историческом центре (ул. Самарская, Советская, Ленинская);
В промзоне (ул. Паровозная, пос. Мехзавод);
В «спальных» районах (ул. Свободы, Каховская, Красноармейская).
Особенности процесса:
Каждый объект перед сносом проходит тщательную подготовку:
Отключение всех коммуникаций;
Установка защитных ограждений;
Проверка на наличие исторической ценности.
Демонтаж ведётся комбинированным способом:
Механизированная разборка основных конструкций;
Ручной демонтаж ответственных элементов;
Поэтапное разрушение «сверху вниз».
Экологический аспект:
Весь строительный мусор вывозится на лицензированные полигоны;
Осуществляется контроль за пылеподавлением.
Финансирование и перспективы:
На текущий этап работ из городской казны направлено 30 млн рублей. До конца лета все 26 объектов должны быть полностью ликвидированы. В планах на 2025 год — снос 80 аварийных зданий общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров.
Полный перечень сносимых объектов с адресами и техническими характеристиками доступен на официальном портале городской администрации в разделе «Городское хозяйство».
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