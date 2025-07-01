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Самарские «Крылья» могут расторгнуть контракт с Писарским без компенсации

Стало известно, как «зелено-бело-синие» могут избавиться от скандального форварда.

Стало известно, как «зелено-бело-синие» могут избавиться от скандального форварда.

29-летнего нападающего волжан Владимира Писарского — прошлый сезон провел в аренде в «Сочи» — подозревали в ставке на матч со своим же участием. Речь идет о первой стыковой игре южан с «Пари НН». Вопрос планировали рассмотреть в РФС.

Позже телеграм-канал Sport Baza сообщил, что форвард прошел полиграф. По его итогам поняли: ничего против своей команды тот сознательно не предпринимал. Однако одолжил другу 4 млн рублей. Якобы по его же просьбе. Тот сразу поставил деньги на встречу «барсов». Хотя результат заранее не обсуждали.

При этом «Сочи» и «Крылышки» могут получить основания для расторжения контракта с форвардом после скандала без выплаты компенсации. Также есть возможность взыскать с него ущерб.

«Наказание предусмотрено дисциплинарным регламентов по этике РФС. Оно может быть в виде штрафа различных размеров. Самая серьезная санкция — запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности, которая может быть от минимального срока от года до пожизненного», — приводит слова юриста Сергея Алексеева «Матч ТВ».

Ранее самарцы пригласили на просмотр экс-игрока КАМАЗа Ивана Козлова.

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