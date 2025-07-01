Самарские «Крылья» могут расторгнуть контракт с Писарским без компенсации

Позже телеграм-канал Sport Baza сообщил, что форвард прошел полиграф. По его итогам поняли: ничего против своей команды тот сознательно не предпринимал. Однако одолжил другу 4 млн рублей. Якобы по его же просьбе. Тот сразу поставил деньги на встречу «барсов». Хотя результат заранее не обсуждали.