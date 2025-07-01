Католики Новосибирска требуют сохранить памятный камень у ЦУМа

В Новосибирске возникла дискуссия вокруг судьбы памятного камня на территории ЦУМа, установленного в 2009 году католической общиной в честь 100-летия Римско-католического костела Святого Казимира, который стоял на этом месте с 1909 по 1963 год. Как сообщает НГС, камень с мемориальной табличкой, являющийся охраняемым историческим объектом, часто подвергается вандализму, а теперь может быть перенесен в связи с планами застройщика, несмотря на протесты краеведов и католической общины.
«Самостоятельно собирались средства на содержание костела — иметь католический храм в своем городе было для жителей католического вероисповедания (а в начале XX века их было в городе около 4000 человек) крайне важно», — рассказала краевед Наталья Липатникова, подчеркивая историческую ценность места.
Католический храм, построенный на личные средства прихожан преимущественно польского происхождения, был архитектурной доминантой Обского проспекта (ныне Комсомольский) и важным элементом мультиконфессионального облика дореволюционного Новониколаевска, где рядом с ним располагалась татарская слобода у мечети. Современный памятный камень остался последним напоминанием об этой странице городской истории, однако его судьба остается неопределенной, несмотря на протесты общественности против возможного переноса в ходе планируемой застройки территории ЦУМа.