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Сергей Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Движение по участку дублера Калужского шоссе откроется в этом году, сообщил мэр столицы.

Источник: Аргументы и факты

Участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов почти на 40%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«Открыть движение по основному ходу планируем уже в текущем году. Всего в рамках проекта будет построено более 6 км дорог, включая участок МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт Остафьево; проектируемые проезды № 7190−7100Б и № 812; съезды на проектируемый проезд № 7154, на улицу Сосенский Стан, с МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт Остафьево на боковой проезд», — написал мэр Москвы.

На данный момент строительство путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской выполнено наполовину. В каждом направлении будет по две полосы. Также в планах — реконструкция Бачуринской улицы.

С запуском новой транспортной артерии у жителей ТиНАО появится возможность выбирать между двумя путями для выезда на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Теперь им не придётся пользоваться Калужским шоссе. Это поможет разгрузить соседние дороги и сократить время в пути, отметил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы сообщил, что для повышения комфорта пассажиров и водителей в районе станции метро «Корниловская» Троицкой ветки построят современную транспортную развязку для снижения нагрузки Коммунарки и Калужского шоссе.

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