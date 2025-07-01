Сергей Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов почти на 40%. Об этом сообщил Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Открыть движение по основному ходу планируем уже в текущем году. Всего в рамках проекта будет построено более 6 км дорог, включая участок МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт Остафьево; проектируемые проезды № 7190−7100Б и № 812; съезды на проектируемый проезд № 7154, на улицу Сосенский Стан, с МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт Остафьево на боковой проезд», — написал мэр Москвы.
На данный момент строительство путепровода над улицами Александры Монаховой и Бачуринской выполнено наполовину. В каждом направлении будет по две полосы. Также в планах — реконструкция Бачуринской улицы.
С запуском новой транспортной артерии у жителей ТиНАО появится возможность выбирать между двумя путями для выезда на трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Теперь им не придётся пользоваться Калужским шоссе. Это поможет разгрузить соседние дороги и сократить время в пути, отметил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы сообщил, что для повышения комфорта пассажиров и водителей в районе станции метро «Корниловская» Троицкой ветки построят современную транспортную развязку для снижения нагрузки Коммунарки и Калужского шоссе.