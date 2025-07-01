Сергей Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

«Открыть движение по основному ходу планируем уже в текущем году. Всего в рамках проекта будет построено более 6 км дорог, включая участок МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт Остафьево; проектируемые проезды № 7190−7100Б и № 812; съезды на проектируемый проезд № 7154, на улицу Сосенский Стан, с МКАД — посёлок Коммунарка — аэропорт Остафьево на боковой проезд», — написал мэр Москвы.