Два ростовских миллиардера вошли в рейтинг Forbes

Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей планеты. Среди них — два предпринимателя из Ростова-на-Дону: табачный магнат Иван Саввиди и основатель бренда Gloria Jeans Владимир Мельников.
Иван Саввиди занял 2110-ю строчку с состоянием 1,7 млрд долларов. Год назад его капитал был на 4 млн больше. Бизнесмен прославился после продажи табачной компании за 1,6 млрд долларов в 2018 году. Сейчас он управляет другим предприятием, а через греческую фирму владеет долей в футбольном клубе и местным портом.
Владимир Мельников, создатель сети Gloria Jeans, оказался на 2479-м месте с 1,3 млрд долларов. Его компания резко пошла в рост в 2022 году, когда с российского рынка ушли зарубежные бренды. Компания заняла освободившиеся площади и теперь насчитывает более 700 магазинов в России, Беларуси и Казахстане.
Оба бизнесмена — выпускники ростовских вузов и яркие примеры того, как региональные предприниматели выходят на мировой уровень.
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