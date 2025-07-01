Два ростовских миллиардера вошли в рейтинг Forbes

Иван Саввиди занял 2110-ю строчку с состоянием 1,7 млрд долларов. Год назад его капитал был на 4 млн больше. Бизнесмен прославился после продажи табачной компании за 1,6 млрд долларов в 2018 году. Сейчас он управляет другим предприятием, а через греческую фирму владеет долей в футбольном клубе и местным портом.