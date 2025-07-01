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Два ростовских миллиардера вошли в рейтинг Forbes

Forbes назвал самых богатых: ростовчане Саввиди и Мельников в списке миллиардеров.

Источник: Комсомольская правда

Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей планеты. Среди них — два предпринимателя из Ростова-на-Дону: табачный магнат Иван Саввиди и основатель бренда Gloria Jeans Владимир Мельников.

Иван Саввиди занял 2110-ю строчку с состоянием 1,7 млрд долларов. Год назад его капитал был на 4 млн больше. Бизнесмен прославился после продажи табачной компании за 1,6 млрд долларов в 2018 году. Сейчас он управляет другим предприятием, а через греческую фирму владеет долей в футбольном клубе и местным портом.

Владимир Мельников, создатель сети Gloria Jeans, оказался на 2479-м месте с 1,3 млрд долларов. Его компания резко пошла в рост в 2022 году, когда с российского рынка ушли зарубежные бренды. Компания заняла освободившиеся площади и теперь насчитывает более 700 магазинов в России, Беларуси и Казахстане.

Оба бизнесмена — выпускники ростовских вузов и яркие примеры того, как региональные предприниматели выходят на мировой уровень.

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