«Рекорд на международном уровне»: ЦАХАЛ рассказали, сколько ракет Ирана перехватили в последнем конфликте

Израильские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 99% иранских беспилотников и 86% ракет во время последнего противостояния. Об этом рассказал арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи.
«Иран запустил более тысячи дронов в направлении наших территорий, и подавляющее большинство из них, более 99%, были перехвачены», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Как уточнил Адраи, Тегеран выпустил по израильской территории свыше 500 баллистических ракет, из которых 86% перехватили. Он отметил, что такой показатель стал «рекордом на международном уровне», если учитывать тип и число одновременных запусков. По его словам, ПВО Израиля добились «серьезных успехов», а.
Кроме того, Адраи заявил, что Израиль сделал «последний выстрел» в конфликте с Ираном до полного вступления в силу режима прекращения огня.
Накануне власти Ирана рассказали о потерях при атаке Израиля на тюрьму в Тегеране. Согласно приведенным данным, при атаке ЦАХАЛ 23 июня на тюрьму «Эвин» погиб 71 человек.