«Рекорд на международном уровне»: ЦАХАЛ рассказали, сколько ракет Ирана перехватили в последнем конфликте

Как уточнил Адраи, Тегеран выпустил по израильской территории свыше 500 баллистических ракет, из которых 86% перехватили. Он отметил, что такой показатель стал «рекордом на международном уровне», если учитывать тип и число одновременных запусков. По его словам, ПВО Израиля добились «серьезных успехов», а.