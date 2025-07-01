Андрей Воробьев: важной частью нашей работы является организация доступной среды

На совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным правительством и главами округов обсудили тему обеспечения безбарьерной среды. Губернатор подчеркнул, как важно создать все условия для маломобильных граждан там, где это требуется — в жилых домах, дворах, социальных объектах, парках, транспорте. «Мы увидели большой запрос, когда общались с нашими героями СВО и в центре “Ясенки”, и в Фонде “Защитники Отечества”. Уделяем много внимания реабилитации, оздоровлению, трудоустройству, интеграции героев в мирную жизнь», — сказал Андрей Воробьев. Вместе с тем, он отметил, что доступная среда важна для всех жителей — и для ребенка на самокате, и для мамы с коляской, что всем людям нужно чувствовать себя комфортно, свободно передвигаться по удобным тротуарам и пандусам, отдыхать, получать соцуслуги.